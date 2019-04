Exclusief voor abonnees Hamilton best verdienende F1-piloot ooit 10 april 2019

Lewis Hamilton (34) loopt nog twee Formule 1-wereldtitels achter, maar inzake het financiële plaatje heeft hij Michael Schumacher alvast de loef afgestoken. Volgens het gespecialiseerde en betrouwbare Forbes' heeft de Brit in zijn inmiddels dertien jaar durende carrière in totaal 433 miljoen euro vergaard aan loon en bonussen, wat hem de best verdienende F1-piloot in de geschiedenis van de sport maakt. Hij ontving tot nu toe 22 miljoen euro méér dan Schumacher. De Duitser scheurde twintig jaar lang in een bolide rond, maar klopt af op 'slechts' 411 miljoen.

