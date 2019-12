Halvering verkeersdoden tegen 2020 onmogelijk te halen Philippe Ghysens

27 december 2019

05u00 0 De Krant De Vlaamse regering heeft zich ertoe verbonden om het aantal verkeersdoden tegen 2020 terug te dringen naar 200, maar er moet al een wonder gebeuren om dat streefdoel te halen. In de eerste negen maanden van dit jaar vielen er 372 doden in het verkeer, 17 procent méér dan vorig jaar.

De voorbije drie dagen eiste het verkeer opnieuw vier doden: in Bree, Roeselare en het Waalse Andenne. 2019 was volgens de cijfers dan ook een zeer dodelijk verkeersjaar, met alleen al in de eerste negen maanden van dit jaar 372 doden. Ter vergelijking: in 2018 vielen in dezelfde periode 319 dodelijke verkeersslachtoffers.

Er staat dus nog heel wat te gebeuren om het aantal doden op onze wegen volgend jaar terug te dringen tot 200. Dat was alvast het streefdoel van de Vlaamse regering in 2010, net als die van de Europese Unie. Dat jaar lieten 437 automobilisten en zwakke weggebruikers het leven in het verkeer. Het aantal doden op onze wegen daalt dus wel - en ook sneller dan in veel andere Europese landen - maar toch is er nog véél werk aan de winkel.

Ons eigen gedrag is het grootste probleem, stippen experts aan. "Afleiding tijdens het rijden, vooral door onze gsm, wordt almaar vaker een probleem", zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. Bovendien rijden we met steeds grotere en snellere wagens en is er geen veiligheidscultuur. "Als we niet drinken, is dat omdat we bang zijn voor een controle, niét omdat we inzien dat het gevaarlijk is om te drinken en te rijden."