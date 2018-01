Halve minuut dichter bij het einde der tijden 26 januari 2018

Onze wereld stevent weer wat sneller af op het - symbolische - einde der tijden. Wetenschappers hebben de zogenaamde Doomsday Clock (doemdagklok) een half minuutje richting middernacht opgeschoven, waardoor we ons op 2 voor 12 bevinden. Dat betekent dat de kans op een kernoorlog of de ondergang van ons klimaat wat reëler geworden is. Elk jaar oordeelt een select groepje wetenschappers en Nobelprijswinnaars over die klok op basis van wereldgebeurtenissen het voorgaande jaar. Die bleken voor 2017 niet min. De gespannen verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, het groeiende kernwapenarsenaal, de relatie tussen Poetin en het westen en cyberdreigingen doen de klok nu verder overhellen naar middernacht. Het is van 1953 geleden dat de klok nog op 2 voor 12 stond - we stonden er in de laatste 65 jaar dus nooit slechter voor. De Koude Oorlog woedde toen volop en waterstofbommen deden hun intrede. (CMA)

