Halve finales League Cup Uurtje De Bruyne volstaat 24 januari 2019

Een uurtje volstond. Eén splijtende pass ook. Kevin De Bruyne speelde gisteren 60 minuten bij derdeklasser Burton (0-1). Als nummer 6 voor de defensie, een rol die hij nog nooit heeft gespeeld vanaf de aftrap. Pep Guardiola experimenteerde na de 9-0 in de heenwedstrijd: op het veld stond een mix van basisspelers en invallers die dringend ritme kunnen gebruiken en enkele jonge talenten. City speelde zonder urgentie. De Bruynes passes kwamen op het kleine veld niet altijd aan. Zuiver was het niet, maar een afgemeten pass leidde wel tot de enige treffer. De Bruyne stuurde Mahrez weg, Agüero werkte beheerst af. City staat voor de derde keer in vier jaar in de finale van de Carabao Cup. Vandaag beslissen Chelsea en Tottenham wie het straks op Wembley tegen City mag opnemen. (KTH)

