Halve finale = ticket voor Olympische Spelen 15 juni 2019

Als extra wortel kan het tellen. Het EK geldt ook als een soort voorronde voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De groepsfase bestaat uit drie poules van vier ploegen. De drie groepswinnaars en de beste tweede mogen naar de halve finale en zijn gekwalificeerd voor de Spelen. Als Engeland zich plaatst voor de halve finales, dan strijden de overige tweedes in een barrageduel voor het laatste ticket voor Tokio. Dit omdat Engeland sowieso niet naar de Olympische Spelen kan, het behoort niet tot de IOC-landen. Voor België is het de derde EK-eindronde. In 2002 in Zwitserland sneuvelde het na nederlagen tegen latere finalisten Tsjechië en Frankrijk, in 2007 in Nederland verloren de Jonge Duivels in de halve finale tegen Servië. (PJC)

