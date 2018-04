Hallerbos kan elk moment paars kleuren 18 april 2018

Ontluikende witte bosanemonen zorgden de afgelopen dagen al voor prachtige plaatjes in het Hallerbos. De stilaan beroemde 'purple rain' heeft door de late lente wat vertraging, maar stilaan komen de hyacinten nu ook tot bloei en worden, eerst op de zonnige locaties, de paarsblauwe plekken in het bos steeds groter. Met de warmere dagen in het verschiet zou het nu allemaal heel snel kunnen gaan. Patrick Huvenne, regiobeheerder Agentschap voor Natuur en Bos, verwacht dat de hyacinten één van de volgende dagen in volle pracht te bewonderen zullen zijn. De gratis pendelbus die De Lijn op vraag van de stad Halle tijdens de weekends inzet tussen het station en Achtdreven in het Hallerbos vervoerde vorig weekend 1.968 personen. De bussen rijden ook nog in het weekend van 21 en 22 april en van 28 april tot en met 1 mei. Voor wie vreest dat het drummen wordt op de bus, is er een alternatief: de NMBS biedt voor het eerst een voordelige B-Dagtrip 'Hyacintenfestival met huurfiets' aan.

