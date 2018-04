Haller loopt kniebreuk op bij aanrijding 20 april 2018

De Oostenrijker Marco Haller heeft woensdag meerdere breuken in de linkerknie en een gebroken dijbeen opgelopen bij een aanrijding op training. De 27-jarige sprinter van Katusha-Alpecin is maanden buiten strijd. Haller had in de Tour een belangrijke pion moeten worden in de lead-out voor kopman Marcel Kittel. "Ik ben heel ontgoocheld. Niet alleen omdat ik de Tour mis. Eens te meer ben ik ook heel teleurgesteld in het gedrag van sommige bestuurders. De auto negeerde een stopteken en kwam van rechts op ons af. Bernhard Eisel kon hem nog net ontwijken, ik botste er in volle snelheid tegenaan. Auto's en fietsers delen de weg, maar dat lijkt steeds moeilijker te worden. Er is echt een mentaliteitswijziging nodig." (XC)

