Exclusief voor abonnees Halle-Gooik krijgt voetballes maar gaat wel naar Elite Round Futsal Champions League 14 oktober 2019

In een zinderende eerste helft heeft Benfica de supporters vermaakt van de eerste tot de laatste minuut. Aanvankelijk bood Halle-Gooik weerwerk. Fernandinho opende de score, maar Patias lukte snel op aangeven van Grello de score. Nadien begonnen de Portugezen aan hun show. Halle-Gooik kwam er nauwelijks nog uit. Robinho trof eerste nog de deklat, nadien lukte hij via diezelfde deklat de 1-2. Benfica wervelde verder en liep 1-5 uit. Even kwam er Halse hoop, toen Tomic van dichtbij tegenscoorde. Cecilio zorgde voor de 2-6-ruststand. Na de rust probeerde de thuisploeg meer druk uit te oefenen. Dat leidde wel tot balbezit, maar niet tot kansen. Benfica controleerde rustig de partij en ging op de rem staan. Chaquinha en Fits troffen nog de paal. Tomic miste twee grote kansen voor Halle-Gooik. Ondanks de 2-6-nederlaag is Halle-Gooik gekwalificeerd voor de Elite Round van de Champions League. Vrijdag wordt er in Zwitserland geloot voor die tweede poulefase. (EVL)

