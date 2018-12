Halfzus slachtoffertje Bree getuigt: “Geen signalen dat ze Ryan pijn wou doen” Marco Mariotti en Stephanie Romans

28 december 2018

05u00 0 De Krant De nabestaanden van de jongen die woensdag in Bree door zijn mama is gedood, zagen geen signalen dat Tamara N. (35) haar zoon iets zou aandoen. Dat zegt de oudere halfzus van slachtoffertje Ryan (6).

"We wisten dat Tamara psychische problemen had. Ze was in het verleden al eens opgenomen. Toch waren er geen signalen dat ze Ryan ooit kwaad zou doen."

