Halfjaar niet ingelogd? Dan schrapt Twitter account 28 november 2019

Binnenkort gaat Twitter accounts die lange tijd niet actief waren, verwijderen en weer vrijgeven. Het is de eerste dergelijke ingreep sinds de oprichting van de korteberichtendienst in 2006. Gebruikers die al meer dan zes maanden niet meer ingelogd zijn, zullen een e-mail krijgen met het verzoek dat tegen 11 december wel te doen - aanmelden is voldoende, actief twitteren hoeft niet. Negeren ze de mail, dan zal hun accountnaam door iemand anders overgenomen kunnen worden. Het is nog onduidelijk wat er met de profielen van overleden twitteraars zal gebeuren. Twitter heeft geen functie om hun accounts om te vormen tot een herdenkingsplek, zoals dat bij bijvoorbeeld Facebook wel het geval is. Volgens een woordvoerder wordt er wel degelijk nagedacht over een oplossing daarvoor.

