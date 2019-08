Exclusief voor abonnees Half miljoen voor veiliger scholen 06 augustus 2019

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert een half miljoen om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het geld gaat naar bijvoorbeeld fietssuggestiestroken. "Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro. Voor elke euro die ze investeren in meer veiligheid aan de school legt Vlaanderen een euro bij", zegt Weyts. Hij roept besturen die nog geen dossier hebben ingediend, op dat alsnog te doen.

