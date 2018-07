Half miljoen mensen (onder wie 1 Oezbeek) tekenen petitie tegen 'scheurtjescentrales' 14 juli 2018

De kerncentrales Tihange 2 en Doel 3 baren veel mensen zorgen: gisteren hebben vier actiegroepen een petitie met 500.000 handtekeningen pro sluiting overhandigd aan de nucleaire waakhond FANC. Bij de ondertekenaars veel Fransen, Belgen, Nederlanders en Duitsers, uiteraard, maar ook één Oezbeek - nochtans ligt dat land goed 5.000 km van hier. Toch vindt Léo Tubbax van de deelnemende vzw Nucléaire Stop Kernenergie het niet zo gek dat er zich overal mensen zorgen maken. "Als er iets verkeerd gaat in Tihange, komt er meer radioactiviteit in de lucht. Dat is voor iedereen slecht." De handtekeningen werden zowel op straat als op het internet verzameld.