Half miljard euro minder uitgekeerd

De RVA heeft vorig jaar 6,85 miljard euro uitgegeven aan uitkeringen. Dat is 503 miljoen euro minder dan in 2017. Het gaat dan om de som van alle uitkeringen die de RVA uitbetaalt, zoals werkloosheidsuitkeringen, premies voor tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen of de SWT-uitkeringen (het vroegere brugpensioen). "De daling is een gevolg van de conjunctuur, de demografie en de hervormingen", aldus de RVA. Er waren vooral een pak minder werklozen. Vorig jaar daalde het aantal volledig werklozen dat recht heeft op een uitkering voor het eerst sinds 1981 onder de 450.000, naar 438.477. "In vijf jaar tijd zijn er maar liefst 210.000 werklozen minder, goed voor een besparing van 2,6 miljard euro", aldus minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Hij benadrukt dat de besparing goed is voor 30% van de daling van het begrotingstekort. Tegelijk heeft de RVA wel nog ruim 274 miljoen euro te goed van mensen die onterecht of voorlopig een uitkering kregen - al is ook dat bedrag iets lager dan in 2017. (ARA)

