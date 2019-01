Half jaar rijverbod voor doodrijden buurmeisje (1,5) 18 januari 2019

Een 22-jarige man uit Turnhout die in september 2017 zijn buurmeisje (1,5 jaar) heeft doodgereden, heeft van de politierechtbank een veel mildere straf gekregen dan bij zijn eerste proces: zes maanden in plaats van 2,5 jaar rijverbod. De celstraf van 1 jaar is gereduceerd tot 3 maanden, en de boete is meer dan gehalveerd tot 4.000 euro. Terwijl Laura aan de overkant van de straat aan het spelen was, verliet Jonathan M. zijn oprit met een auto waarvan de achterruit was afgeplakt met zwarte plastic. Hij had niet gezien dat Laura de straat was opgelopen en reed het meisje omver. Enkele uren later legde de bestuurder een positieve drugstest af. In tweede aanleg is hij echter vrijgesproken voor het rijden onder invloed. "Het ongeval gebeurde om 13.45 uur, maar de drugstest werd pas om 16.21 uur afgenomen. Het is mogelijk dat hij de joint pas na het ongeval heeft gerookt", sprak de rechter. (JVN)

