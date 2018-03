Half jaar na attest pas in werking 29 maart 2018

00u00 0

Heel wat zonneparken beginnen pas máánden nadat een keuringsattest afgeleverd werd effectief stroom te produceren. Merkwaardig, want in theorie zou een park dat gekeurd is helemaal klaar moeten zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN