Exclusief voor abonnees Half jaar geleden nog in coma, straks weer achter het racestuur Enzo Ide 18 maart 2020

Het nieuws leest als een sprookje in deze erg moeilijke tijden: Enzo Ide (28) kan weer aan autosport op hoog niveau doen. De zoon van Anderlecht-bestuurder Joris Ide liep bij een zware val thuis, in augustus 2019, ernstige hoofdletsels op, leed meerdere hersenbloedingen en lag een tijdje in een coma. Ide revalideert echter zeer goed en mag weer racen.

