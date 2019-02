Half jaar cel gevraagd voor verkoper Na 8 jaar 'neuzekesoorlog' 15 februari 2019

00u00 0

De fameuze 'neuzekesoorlog' in Gent - al acht jaar aan de gang - heeft gisteren een staartje gekregen voor de correctionele rechtbank. Aanleiding is een video van enkele reisbloggers waarop te zien is hoe cuberdonverkoper Carl Demeestere (links) zich racistisch uitlaat over zijn concurrent Younes Benzaza (rechts). Demeestere noemde hem onder meer "geen mens, maar een beest" en "een stuk stront met twee schoenen". Benzaza sleepte hem daarom voor de rechter. De verkoper riskeert nu een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel en een geldboete van 1.600 euro. Bovendien eist Benzaza een schadevergoeding van 2.500 euro. De strijd om de typische Gentse 'neuzekes' gaat terug tot 2011, toen het tot een vechtpartij kwam. In 2014 moesten beide verkopers dan weer tijdelijk hun vergunning inleveren. (JDG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN