Half akkoord bij AB InBev

Bij brouwerij AB InBev hebben vakbonden en directie gisteren een gedeeltelijk akkoord bereikt. Er is een principeakkoord over werkzekerheid, maar er moet de komende weken nog onderhandeld worden. Het sociaal conflict bij AB InBev sleept al twee weken aan. De vakbonden willen een betere regeling van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen. Ze vragen onder meer een harmonisering van de regeling voor arbeiders en bedienden, want die laatsten hebben nu een minder gunstige regeling, luidt het. Om de druk op te voeren, wierpen de vakbonden de voorbije week blokkades op aan de brouwerijen in Leuven, Jupille en Hoegaarden.