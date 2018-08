Halep zorgt voor negatieve primeur 'Bad day at the office' 28 augustus 2018

Simona Halep, 's werelds nummer 1, zorgde met haar nederlaag (2-6, 4-6) tegen Kaia Kanepi (WTA 44) ervoor dat voor de eerste keer in het proftijdperk het eerste reekshoofd op de US Open na de eerste ronde naar huis mocht. De Roemeense Roland Garros-winnares had twee weken geleden nog de finale van Cincinnati gehaald, maar toonde ook toen al wat metaalmoeheid. "Ik had het vandaag gewoon niet in me", zuchtte Halep. "Een slechte dag. Ook al tenniste zij wel heel sterk en speelde ze me de hele tijd in de verdrukking."

