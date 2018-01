Halep uitgedroogd in ziekenhuis door open dak 29 januari 2018

Moeilijk in te schatten, de beslissing van de toernooidirectie van de Australian Open om de damesfinale - 2u49 - te laten plaatsvinden met het dak open, terwijl een dag later de hereneindstrijd wel in een gesloten Rod Laver Arena doorging. De 'Wet Bulb Globe Temperature'-limiet (een optelsom van temperatuur, luchtvochtigheid en nog enkele factoren) bleek 20 minuten voor de start van de finale nipt overschreden. Het moet gezegd dat het zondag ondraaglijk warm aanvoelde in Melbourne (39 graden) terwijl het zaterdag, voor zowel spelers als fans, nog net te doen leek. Desalniettemin moest Simona Halep na haar nederlaag wel in het ziekenhuis opgenomen worden met dehydratatieverschijnselen. Vier uur lang werd ze behandeld alvorens ze terug naar het hotel kon. De regel zal mogelijk herbekeken worden. In de eerste week moest onder anderen David Goffin bij 42 graden de baan op, omdat het toen om een droge warmte ging. (FDW)

