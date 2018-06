Halep: "Mijn beste match tot nu toe" 05 juni 2018

Simona Halep was maar wat blij dat ze de (op papier) lastige klip die Elise Mertens vormde met overtuiging kon omzeilen. "Dit was mijn beste match van het toernooi", zei ze achteraf op de baan. "Ik ben heel blij met mijn prestatie. De manier waarop ik speelde, geeft me veel vertrouwen want ik deed alles juist. Ik speelde tegen haar in Madrid (6-0, 6-3) en daar was ze heel agressief. Dat wou ik vandaag ook op de baan brengen. Die vier eerste games in het begin waren erg belangrijk. Daarna kon ik wat meer ontspannen tennissen en daardoor beter spelen." (FDW)