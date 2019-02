Halep breekt alweer met ex-coach Goffin 18 februari 2019

00u00 0

Het was een verrassing van formaat dat Thierry Van Cleemput een dag na zijn afscheid als coach van David Goffin al een plaats vond in de box van Simona Halep, maar een lang leven blijkt die samenwerking niet beschoren. Na het toernooi van Doha gaf de Roemeense te kennen dat het niet klikt. "Thierry is een aardig persoon, maar de chemie ontbreekt." Van Cleemput bij de RTBF: "Ik heb niet de kwaliteiten om haar te helpen. Als ze slecht speelt, komt dat door haar, als ze goed tennist ook. Ik kan daar niet in tussenkomen. De communicatie is ook moeilijk. Het gevoel over mijn werk zat niet goed. En nee, ik ga niet terug naar David. Zijn toekomst is met iemand anders. Ik ben zeker dat hij een goede keuze zal maken." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN