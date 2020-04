Halen we oma of opa niet beter weg uit het rusthuis? DM

09 april 2020

05u00 0 De Krant Een maand nadat de rusthuizen op slot gingen voor bezoek, zijn er meer dan 3.000 besmettingen en 619 overlijdens door Covid-19. Halen we gezonde bejaarden dan niet beter weg uit zo'n broeihaard? "Het mag, maar het is niet rationeel."

Iedereen weet dat het coronavirus vooral gevaarlijk is voor kwetsbare personen op hogere leeftijd. In sommige rusthuizen richt het virus een ware ravage aan. Bij Curando, een groep van negen woonzorgcentra in West- en Oost-Vlaanderen, is er een dodelijke uitbraak in twee centra. "In Westervier (met 120 bewoners in Brugge, red.) is het uit de hand gelopen: daar is de besmetting nu algemeen verspreid en zijn veertien personen overleden", zegt Kurt Le Comte van Curando. "En in Marialove (met 218 woongelegenheden in Heestert, red.) hebben we vijf overlijdens."

Sommige mensen vragen zich af of ze hun bejaarde familielid niet beter komen halen, maar uit een rondvraag bij woonzorgcentra blijkt dat de vraag zelden concreet wordt. "In onze negen centra hebben we één bewoner die door familie is weggehaald", zegt Le Comte. "De meeste mensen zijn hier dan ook opgenomen met een reden, bijvoorbeeld omdat ze veel zorgen nodig hebben."

Mag dat wel, een oudere weghalen uit het rusthuis, sinds alle woonzorgcentra begin maart op slot gingen? "Ja, maar het is niet rationeel", zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dezelfde zorg

Ten eerste breng je met zo'n verhuizing een externe persoon binnen in het gezin. Dat kan een verhoogd risico betekenen op besmetting door die persoon, of net omgekeerd, een besmet gezinslid zonder symptomen besmet de bejaarde. Bovendien moet je in staat zijn om thuis dezelfde zorg te verlenen als de professionals van het woonzorgcentrum. Dat vergt bijvoorbeeld thuisverpleging, wat evenveel risico's op besmetting met zich meebrengt als de verzorgers in een woonzorgcentrum.

Moonens: "Je denkt misschien dat je die persoon uit een coronahaard haalt, maar misschien breng je hem of haar in andere slechte situaties. Er zijn een aantal woonzorgcentra met organisatorische problemen, maar de meerderheid zeker niet, zelfs als er al een besmetting is vastgesteld. Je huis is evenmin een fort." (DM)