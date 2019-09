Exclusief voor abonnees Halen Kompany en Roofe Club? 14 september 2019

Niks forceren. Da's de tactiek van Anderlecht in de medische dossiers van Vincent Kompany en Kemar Roofe. "We gaan geen risico's nemen. Misschien halen ze de wedstrijd tegen Club volgende week", aldus RSCA-coach (op papier) Simon Davies. Voorts zijn Sieben Dewaele (kuit) en Peter Zulj (neusbreuk) hoogst twijfelachtig. Wie zeker inzetbaar is, is Samir Nasri. Tegen Standard ontbrak de Fransman na ziekte, tijdens de testimonial van Kompany maakte hij allerminst een fitte indruk. "Maar Samir werkt keihard om opnieuw zijn beste niveau te halen. Zijn conditie kan nog beter, maar zelfs nu is hij al een meerwaarde. Al was het maar omdat hij de jongeren onder zijn hoede neemt." Davies is op zijn hoede voor Antwerp. "Een fysiek sterke tegenstander", analyseerde hij. "Een ploeg met de spelers om minstens in de top drie te finishen, maar ook wij hebben kwaliteiten." Zelfs zonder nieuwe spits? Davies haalde de schouders op: "Diagne en Club? Ik ken de reden niet. Ach, we hebben besloten enkel spelers aan te trekken die ten volle in onze filosofie passen." (PJC)

