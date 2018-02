Haïti wil uitlevering Van Hauwermeiren 24 februari 2018

De Haïtiaanse minister van Planning en Externe Samenwerking Aviol Fleurant wil de uitlevering van Roland Van Hauwermeiren, de ex-topman van Oxfam die betrokken zou zijn in een seksschandaal. De minister vindt dat Oxfam Groot-Brittannië, waar Van Hauwermeiren voor werkte, zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen, omdat de autoriteiten niet werden ingelicht. De feiten kwamen in 2011 aan het licht en de hulporganisatie ontsloeg toen ook medewerkers. "Maar zo konden mogelijk seksuele roofdieren het land verlaten, en zich aan onze justitie onttrekken", zegt Fleurant. Een woordvoerder van de organisatie garandeerde dat Oxfam International zal meewerken met de overheid in Haïti."Mocht een uitlevering toch niet lukken, dan wil Haïti zich burgerlijke partij stellen in een eventueel proces", klonk het nog. "Of we zullen de slachtoffers bijstaan als ze zich burgerlijke partij stellen." (KAV)

