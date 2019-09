Exclusief voor abonnees Hairemans naar KV Mechelen 03 september 2019

KV Mechelen heeft met Geoffrey Hairemans (27) zijn beoogde versterking binnengehaald. De publiekslieveling van Antwerp was een van de sterkhouders van de Great Old toen de club drie seizoenen geleden promoveerde naar 1A. En ook daar bewees hij zijn waarde. In totaal kwam hij 138 keer in actie voor Antwerp, scoorde hij dertien keer en gaf hij twaalf assists. De deal met KV Mechelen kwam er na een hele dag onderhandelen. Antwerp speelde het hard en Malinwa moest zijn bod meermaals verhogen. Uiteindelijk kwamen beide clubs eruit en tekende Hairemans net voor het verstrijken van de deadline zijn contract tot 2022 met optie op een extra jaar.

