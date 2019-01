Hairemans en Ouali in beeld 03 januari 2019

Lokeren is nog op zoek naar een flank en een diepe spits. In beeld: Geoffry Hairemans (Antwerp) en Idir Ouali (Kortrijk). Stefano Marzo, Geoffrey Mujangi Bia en Yusuf Lawal komen niet in de plannen van Trond Sollied voor en lijken de club te mogen verlaten. José Cevallos - niet al te gelukkig in Lokeren - is dan weer in beeld bij Barcelona SC. De vader van de Lokerse middenvelder is voorzitter van de Ecuadoraanse eersteklasser.

