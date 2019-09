Exclusief voor abonnees Hairemans aan de aftrap? 14 september 2019

De interlandbreak kwam als geroepen voor de Mechelse ziekenboeg. Van Damme en Vranckx zijn hersteld van hun blessures aan de quadriceps en zitten weer in de wedstrijdkern. Ook Vanlerberghe, die tegen Moeskroen een spierverrekking opliep, is klaar voor de match van morgen tegen AA Gent. De blessures van Bijker (hamstrings) en Engvall (knie) evolueren gunstig. Beiden worden verwacht over twee à drie weken weer op het trainingsveld te staan. Afwachten is het hoe Wouter Vrancken aanwinst Geoffry Hairemans in de ploeg inpast. "'Geoff' is polyvalent en heeft zich perfect geïntegreerd in de groep", aldus de coach van Malinwa. (ABD)