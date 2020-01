Exclusief voor abonnees Hagi naar Rangers 31 januari 2020

Van blauw-wit naar wit-blauw, van de Luminus Arena naar Ibrox Stadium. Ianis Hagi (21) speelt tot het einde van het seizoen voor Rangers FC uit Glasgow. Het team van manager Steven Gerrard staat op dit moment tweede op vijf punten van de eeuwige stadsrivaal, Celtic. Hagi Junior kwam in de zomer van FC Viitorul Constanta voor vier miljoen euro, maar kon zijn stempel bij Genk niet drukken. Dat lukte niet onder Felice Mazzu en ook onder Hannes Wolf kreeg Hagi zelden een basisplaats. In 19 wedstrijden voor Genk dit seizoen was hij goed voor drie goals en vier assists. Rangers en Genk namen ook een aankoopoptie op in de huurovereenkomst, die bedraagt vijf miljoen euro. (KDZ)

