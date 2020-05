Exclusief voor abonnees Hagi (Genk) bijna van Rangers FC 22 mei 2020

De transferperiode moet nog beginnen of Racing Genk is alweer 5 miljoen rijker. Ianis Hagi (21) is definitief op weg naar Rangers FC, op dit moment worden de laatste details uitgewerkt. De zoon van levende legende Gheorghe Hagi maakte indruk tijdens zijn huurperiode en Rangers is bereid om de aankoopoptie van 5 miljoen te lichten. Genk betaalde een jaar geleden 4 miljoen voor Hagi. (KDZ)