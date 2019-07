Exclusief voor abonnees Hageltapijt van anderhalve meter, en dat bij 30 graden 02 juli 2019

"Zoals wij de warmte-onweders kennen na een tropische dag." Zo beschrijft weervrouw Jill Peeters het natuurfenomeen waarmee de Mexicaanse stad Guadalajara zondagochtend ontwaakt is. Een dik ijstapijt van liefst een anderhalve meter dik bedekt er de straten. Buiten nochtans geen vriestemperaturen, maar... 30 graden Celsius. Ideaal weertje om af te koelen, en dus trokken heel wat mensen de straat op - in shortje en T-shirt. Voor gouverneur Enrique Alfaro was het tafereel "ongezien". Nochtans zal zoiets - door klimaatverstoring - vaker voorkomen dan vroeger. "De heftigheid van onweders wordt groter", legt Peeters uit. "Er is meer energie in de atmosfeer en dat leidt tot heviger weer. Hagel wordt groter. Het begint als een regendruppel die naar beneden valt. Door instabiliteit in de wolk wordt die druppel weer naar boven gekatapulteerd tot in de top waar het vriest - in die regio bevinden wolken zich op 15 kilometer hoogte. De druppel wordt een ijsklontje en valt naar beneden, maar smelt opnieuw. Daar wordt het wéér naar boven gestuwd door turbulentie. Het is een jojo-effect. Tot het hagelsteentje te zwaar is en valt."

