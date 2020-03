Exclusief voor abonnees Hades komt goed weg HADES - ASV GEEL 2-1 09 maart 2020

00u00 0

Hades kende een droomstart toen Poell de gelanceerde Ebobo bediende en die er 1-0 van maakte. Geel reageerde ruim een kwartier gepast, maar kon enkel een hoekschop forceren. Verder was het al Hades wat de klok sloeg, maar afwerken lukte net niet. Pogingen waren niet goed gericht of werden gepareerd door doelman Belkouch. Halfweg de eerste helft werd een klein misverstandje in de defensie Hades bijna fataal. Er was echter niemand van Geel om af te werken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Mombaerts

sport

sportdiscipline

voetbal

Ebobo

Hades

Poell

Morgan