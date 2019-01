Hadden Goffin, Darcis en Mertens meer succes? 15 januari 2019

Een foutje in onze berichtgeving gisteren: David Goffin (ATP 22) kwam pas afgelopen nacht in actie op Melbourne Park. Hij stond tegenover de Chileen Christian Garin (ATP 86). Steve Darcis (ATP 321) nam het in de Melbourne Arena op tegen elfde reekshoofd Borna Coric (ATP 12). De 34-jarige Luikenaar had een serieuze stunt nodig om voorbij de Kroatische talentknaap te geraken, zeker omdat Darcis blijkbaar toch niet ongeschonden uit zijn eerste toernooi in meer dan een jaar tijd was gekomen. 'Shark' kon zich wel aan één ding optrekken: voor Coric was het zijn allereerste match van het jaar. Voor Elise Mertens (WTA 14) was het de eerste keer dat ze met het mes op de keel aan een grandslamtoernooi moest beginnen - een berg WTA-punten van haar halve finale vorig jaar te verdedigen. Bovendien kreeg ze afgelopen nacht Anna Karolina Schmiedlova (WTA 59) tegenover zich, die net de finale in Hobart haalde. Bij een nederlaag kan Mertens in de volgende WTA-ranking, over twee weken, uit de top 20 vallen. (FDW)

