Hacking Belgacom geseponeerd: "Daders zijn te machtig" 17 februari 2018

Er komt geen proces na de grote hacking van Belgacom in 2013. Het federale parket seponeert de zaak, omdat de Britten die verantwoordelijk zouden zijn te machtig blijken. Dat de Britten achter de inbraak en jarenlange spionage zaten, werd snel duidelijk. Het technisch bewijs is er, de plannen zijn nauwkeurig beschreven en de onderzoekers kennen geen twijfel. Zoals een bron bij het onderzoek zegt: "We weten dat de Britse inlichtingendienst GCHQ erachter zit, en toch zullen we die dienst nooit voor het gerecht kunnen slepen." De plooien zullen met diplomatiek overleg glad gestreken worden. "Uiteindelijk zijn mensen banger voor terrorisme dan voor spionage."

HLN