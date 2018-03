Hackersbende doet bankautomaten geld uitspuwen 28 maart 2018

Een internationale bende hackt de software van banken om geldautomaten bankbiljetten te laten uitspuwen. De Spaanse politie heeft het kopstuk van de 'Bende van 1 miljard' - genoemd naar de vermoedelijke buit die ze vergaarden - onlangs in het Spaanse Alicante kunnen arresteren. Door mails met malware naar bankmedewerkers te sturen, konden ze het computersysteem van de bank hacken en zo de geldautomaten controleren. Mogelijk was de bende ook in ons land actief. In Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, Kazachstan en Thailand werden er ook dossiers geopend. (KAV)