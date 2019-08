Exclusief voor abonnees Hackers stelen paswoord door te luisteren 22 augustus 2019

00u00 0

Cyberspecialisten waarschuwen er in een nieuwe studie voor dat hackers je paswoord kunnen opvangen wanneer je het intikt, eenvoudigweg door te luisteren. Het volstaat om een smartphone achter te laten nabij het doelwit om het geluid van zijn of haar getokkel op een laptop of vaste computer op te nemen. Door de geluidsgolven te analyseren, kunnen hackers niet alleen wachtwoorden kraken, maar ook privéberichten ontcijferen. Het lukte de onderzoekers van de SMU-universiteit in Texas zelfs in een rumoerige openbare ruimte, waar verschillende mensen aan het tikken waren. "Op dit moment schommelt onze nauwkeurigheid rond de 41%. Maar door ons te focussen op de meestgebruikte woorden, kunnen we dat percentage nog opkrikken."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis