Hackers raken bijna elke hotelkamer binnen 26 april 2018

Ethische hackers van het Finse bedrijf F-Secure hebben een gigantisch veiligheidslek in de hotelsector blootgelegd. Ze konden met zelfgemaakte software en een toestel dat elektronische sleutels kan lezen en programmeren verschillende sleutelkaarten omvormen tot een loperkaart. "Daarmee kunnen we elke deur van de duizenden hotelketens die dit systeem gebruiken openen", klinkt het. "Het inlezen van zo'n sleutelkaart duurt enkele seconden. Het omvormen naar een 'master key' enkele minuutjes." F-Secure meldde het probleem aan Assa Abloy - het bedrijf dat het elektronische sleutelsysteem verdeelt - en werkte samen een oplossing uit. "In februari waren we klaar", klinkt het. "Intussen wordt de veiligheids-update wereldwijd uitgevoerd, maar omdat het over tientallen miljoenen deuren gaat in 150 landen kan dat wel nog even duren." Of het lek ooit misbruikt is geweest, is niet bekend. (KSN)

