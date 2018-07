Hackers leggen netwerk plat Even geen foto's op Instagram 14 juli 2018

00u00 0

Wie gisteravond een foto wou delen op Instagram was er even aan voor de moeite. Het sociale medium kampte met een wereldwijde panne, waardoor gebruikers niet konden inloggen. Oorzaak? Hackers hadden het systeem gekraakt. Na een halfuur was het euvel verholpen, ongetwijfeld tot grote opluchting van mensen die dringend hun avondmaal nog wilden posten, of de zonsondergang vanop hun vakantiebestemming met de wereld wilden delen.