Hackers leggen computernetwerk van school plat en eisen losgeld 12 februari 2020

Het zijn niet alleen de computers van grote bedrijven die aangevallen worden door hackers die losgeld eisen. Gisterochtend werd ook een middelbare school uit Genk het slachtoffer van cybercriminelen. "De 1.700 pc's in ons netwerk zijn versleuteld, waardoor we ze niet meer kunnen gebruiken", zegt directrice Christel Schepers van het Atlas College. "Op alle computers veranderde de bureaubladachtergrond in een afbeelding van een scheermesje, met de mededeling dat alle bestanden in het netwerk geëncrypteerd waren door het virus 'Razor 2020'. Niet lang daarna ontvingen we een mail waarin losgeld gevraagd werd. Daar zijn we niet op ingegaan." De hackers zouden vanuit Zwitserland opereren. De Federal Computer Crime Unit en het parket onderzoeken de zaak. (DSS)

