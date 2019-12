Exclusief voor abonnees Hackers breken in bij politie-school 24 december 2019

00u00 0

Hackers hebben meer dan honderd namen, adressen, gsm-nummers en bankrekeningnummers buitgemaakt van magistraten, leerling-agenten, lesgevers, en leden van de speciale eenheden. De daders kraakten de website van Paulo, de politieschool van Oost-Vlaanderen. Dat gebeurde al in het voorjaar, maar de kraak werd pas veel later ontdekt omdat de hackers geen sporen nalieten. Een vijftigtal slachtoffers kreeg intussen ook al een phishing-sms, waarbij de hackers zich voordeden als iemand van een bank en vroegen naar de geheime code van de slachtoffers. Het parket is met een onderzoek gestart. Vermoed wordt dat de hackers opereerden vanuit het buitenland. Wellicht gebeurde de kraak op het gedeelte van de schoolwebsite dat door een externe firma wordt gerund.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis