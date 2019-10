Exclusief voor abonnees Hacker steelt gegevens van 10.000 Vlaamse bezoekers prostitutieforum 11 oktober 2019

Hackers hebben de accountgegevens van 250.000 gebruikers van het Nederlandse forum Hookers.nl buitgemaakt. Daar zouden ook 10.000 Vlaamse accounts tussen zitten. De site is populair onder bezoekers van prostituees. Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS wisselen ze er ervaringen en tips uit. Een hacker ging aan de haal met hun e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden én IP-adressen. Nog volgens de NOS hebben veel forumleden zich geregistreerd met een mailadres waaruit hun echte naam af te leiden is. De cybercrimineel vraagt aan de gebruikers 300 dollar (272 euro) voor de gegevens. Hij zou gebruikgemaakt hebben van een datalek in de populaire forumsoftware vBulletin dat vorige week blootgelegd werd.

