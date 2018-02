Hacker ontdekt beveiligingslek bij My Minfin 26 februari 2018

Een Diepenbeekse hacker heeft een mogelijk beveiligingsprobleem ontdekt bij overheidswebsite

My Minfin, waarin de elektronische belastingaangifte Tax-on-web zit. Ethische hacker Gilles Maes, 20 jaar oud, meldde het probleem afgelopen zomer al via het contactformulier op de website, maar kreeg pas gehoor toen hij het vorige week openbaar postte op Facebook. Intussen heeft de FOD Financiën contact opgenomen met de jongeman. Hij is uitgenodigd voor een gesprek.