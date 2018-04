Habeaux stopt met hartritmestoornissen 12 april 2018

Grégory Habeaux (35), renner bij WB-Aqua Protect-Veranclassic, zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn loopbaan. Eind vorig jaar werden bij onze landgenoot voor het eerst hartritmestoornissen vastgesteld en dit seizoen kreeg hij nog een aantal waarschuwingen. "In november voelde ik voor het eerst iets. Na onderzoek kreeg ik groen licht om te blijven koersen, maar ik merkte vrij snel dat ik niet terug op niveau kwam. In Parijs-Troyes (11 maart) heb ik een nieuwe appelflauwte gehad en op 19 maart op training nog een keer. Toen heb ik beslist om te stoppen." Of het overlijden van Michael Goolaerts zijn beslissing mee bepaald heeft, vertelde Habeaux er niet bij. De man krijgt een nieuwe functie binnen zijn ploeg. (BA)

