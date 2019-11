Exclusief voor abonnees Haatprediker mag geen Nederlands leren in avondschool 22 november 2019

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) wil niet dat haatprediker Jean-Louis Denis in zijn gemeente Nederlandse les volgt. De radicale moslim kwam vorig jaar vrij uit de gevangenis. Hoewel hij zijn celstraf van vijf jaar volledig heeft uitgezeten en dus geen bijkomende voorwaarden kreeg opgelegd, is hij in Vilvoorde absoluut niet meer welkom. "Hij heeft hier een destructieve rol gespeeld. Hij had veel contacten, die hij gebruikte om jongeren te overtuigen naar Syrië te gaan. We kregen dan ook veel geschokte reacties van Vilvoordse gezinnen die hem zagen terugkeren in de gemeente", zegt Bonte in 'La Dernière Heure'. Bovendien zou hij nu "nog overtuigder" van zijn ideeën zijn. "Hij kleedt zich nog als vroeger en geeft vrouwen geen hand."

