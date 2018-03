Haatimam mag land worden uitgezet 30 maart 2018

00u00 0

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) mag 'haatimam' El Alami Amaouch het land uitzetten. De Raad van State heeft het cassatieberoep tegen die uitwijzing afgewezen. De Marokkaanse Nederlander was zo'n vier jaar lang imam in Dison, nabij Verviers. Hij beschikte over een verblijfsvergunning. Maar nadat hij zich in zijn preken erg radicaal had uitgelaten, kreeg hij in oktober 2016 het bevel België te verlaten. Volgens Staatsveiligheid dweepte Amaouch met de Algerijnse terrorist Mohammed Merah, die drie kinderen en een volwassene doodde in een joodse school in het Franse Toulouse. Meerdere Syriëgangers uit Verviers zouden preken van de haatimam gelezen of zijn lezingen bijgewoond hebben. Ook de zoon van Amaouch kwam in opspraak, toen die in een filmpje opriep om christenen te vermoorden. De imam kon wettelijk het land worden uitgezet "vanwege zijn gevaarlijke gedrag", stelt de Raad van State, zelfs zonder dat hij daarvoor eerst een strafrechtelijke veroordeling moest oplopen. (IVDE)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN