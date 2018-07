Haar zoon zou nu leraar geworden zijn Mama haalt diploma vermoorde student af 02 juli 2018

00u00 0

Ze zaten samen in de wagen toen de 22-jarige Cyril Vangriecken (foto rechts) neergeschoten werd, en ze hadden ook samen op de proclamatie moeten zijn. Maar vrijdag stond de mama van de jongen op het podium om z'n diploma in ontvangst te nemen. Hij zou leraar geworden zijn. Fabienne Marichal toonde het diploma trots aan alle aanwezigen en barstte in tranen uit.

