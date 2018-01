Haar vervangster op MNM: ook een Julie, ook een blonde 30 januari 2018

Omdat Julie Van den Steen vanavond de MIA's presenteert, kreeg ze van Peter Van de Veire een dagje vrij als zijn sidekick in de MNM-ochtendshow. Daarom zal Julie Vermeire (19), de dochter van Jacques, vanochtend voor één keer de honneurs waarnemen. "Weer een Julie én een blonde. Ik heb daar goeie ervaringen mee, dus het zal wel loslopen", aldus Peter. "En handig dat ik geen nieuwe naam van buiten moet leren ook. (lacht) Zo kan de andere Julie wat uitslapen en zich voorbereiden. Eerst dacht ik: 'Ik doe het wel een keertje alleen.' Maar toen zei Julie dat haar naamgenote op de MIA's een award uitreikt met haar vader. Zij stelde voor om haar in de 'Ochtendshow' te stoppen. Ze krijgt exact dezelfde rol, alleen zal ze misschien iets beleefder zijn. (lacht) Nee, eigenlijk ken ik de dochter van Jacques niet. Het enige wat ze tot nu toe in de media heeft gedaan is een interview in 'Gert Late Night'. Zonder het te weten hebben we dus een primeur beet. Zelf lijkt ze er gerust in, ze is gezond zenuwachtig. Dat hoor ik graag. Jacques moet zich geen zorgen maken, ze is bij mij in goeie handen." (ARo)

