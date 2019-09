Exclusief voor abonnees Haar tennisacademie draait fors verlies: "Binnen acht jaar is geld op" 14 september 2019

De Kim Clijsters Sports & Health Club, de Breese tennisacademie die Clijsters na haar carrière oprichtte, kan vandaag niet meer op haar naam teren. Da's nooit zo geweest, zo blijkt, want de academie draait al jaren verlies. "Die doet het niet zo goed", zegt financieel journalist Paul D'Hoore. "De club draait al jaren een structureel verlies van 300.000 à 400.000 euro per jaar. En dat elk jaar opnieuw. Op zich is dat geen probleem, er werd 6 miljoen euro in gepompt. Daar blijft nu nog de helft van over. Ze kunnen dus nog acht tot tien jaar zo verder, maar dan is het hele kapitaal op. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een vennootschap is er om winst te maken en dat is nooit gebeurd." Clijsters reef in haar carrière zo'n 22 miljoen euro aan prijzengeld bijeen.

