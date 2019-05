Exclusief voor abonnees Haalt Mertens tweede week? 31 mei 2019

00u00 0

Elise Mertens (WTA 20) nam relatief makkelijk (6-1, 6-3) de maat van Diane Parry (WTA 457) en speelt vandaag tegen Anastasija Sevastova (WTA 12) voor een plaats in de tweede week. Mertens zal wel een tandje moeten bijsteken. Mertens: "Tegen Parry voelde ik dat mijn niveau er nog niet helemaal was. Mijn slagen kwamen niet diep genoeg. Maar ik ben er gerust in dat ik beter kan." Dat zal ook moeten om voorbij Sevastova te geraken. De Letse is een erg handige speelster die vooral op snellere ondergronden haar streng trekt, vorig jaar bereikte ze nog de halve finale op de US Open, maar op Roland Garros raakte ze nog nooit voorbij de derde ronde. Mertens won ook in het dubbel. Ze plaatste zich samen met Sabalenka voor de tweede ronde. Ook Flipkens (met Larsson) en Joran Vliegen (met Kukushkin) wonnen in de eerste ronde van het dubbelspel. Van Uytvanck (met Minella) ging onderuit (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis