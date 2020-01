Exclusief voor abonnees Haaland blijft verbazen bij Borussia 25 januari 2020

Voor de tweede week op rij laat Erling Haaland zien wat voor een goudklompje Dortmund heeft ingehaald. Na zijn hattrick bij zijn debuut lukte de 19-jarige Noor gisteren als invaller voor Thorgan Hazard in de laatste 25 minuten tegen Köln opnieuw twee goals in een 5-1-zege. Witsel en Thorgan Hazard hijsen zich met Borussia zo voorlopig naast Bayern achter leider Leipzig. Köln ziet een reeks van vier overwinningen afgestopt. Hazard miste in de eerste helft bij een 2-0-stand nog een reuzenkans op 3-0, maar ook na rust liep Dortmund moeiteloos verder uit. Bornauw en Witsel slikten elk een gele kaart. (BF)